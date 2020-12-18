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الأسمر لـ"صوت كل لبنان": الاتحاد العمالي العام هو جزء لا يتجزء من المجتمع ويواكب كل شيء وهو يسعى جاهداً والإضراب يطرح واقع أمني وله هدف لتصويب المسار

Lebanon 24
18-12-2020 | 11:07
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