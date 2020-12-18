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الراعي لا يحمل مبادرة ولا يعمل كوسيط ولكنه يحاول حضّ المسؤولين على تشكيل حكومة سريعاً خصوصاً في الظروف التي تمرّ بها البلاد تتمسك بمعايير المبادرة الفرنسية (MTV)

Lebanon 24
18-12-2020 | 11:08
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الورقة الاصلاحية التي يحملها وفد "المستقبل" للكتل هي عبارة عن بنود المبادرة الفرنسية الاصلاحية مع إضافة لكلّ بند آلية تنفيذه والخطوات الاولى للتنفيذ وذلك للبدء الفوري بتطبيقها في حال تشكيل الحكومة (MTV)
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