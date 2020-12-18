الراعي لا يحمل مبادرة ولا يعمل كوسيط ولكنه يحاول حضّ المسؤولين على تشكيل حكومة سريعاً خصوصاً في الظروف التي تمرّ بها البلاد تتمسك بمعايير المبادرة الفرنسية (MTV)

Lebanon 24