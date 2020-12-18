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البطريرك الراعي: الحكومة هي باب كلّ الإصلاحات وأبرزها إعمار بيروت ونقلت لرئيس الجمهورية الهمّ الذي يعبّر عنه الشعب

Lebanon 24
18-12-2020 | 11:50
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