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البطريرك الراعي: صحيح أنّني سألت الرئيس الحريري عن سبب تأخير التأليف وكذلك سألت رئيس الجمهورية ويجب الإنطلاق بموضوع التأليف من الدستور

Lebanon 24
18-12-2020 | 11:53
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