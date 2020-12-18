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البطريرك الراعي: صحيح أنّني سألت الرئيس الحريري عن سبب تأخير التأليف وكذلك سألت رئيس الجمهورية ويجب الإنطلاق بموضوع التأليف من الدستور
Lebanon 24
18-12-2020
|
11:53
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