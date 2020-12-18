الراعي بعد لقاء الرئيس عون: الحكومة هي السلطة التنفيذية ولا يجوز في ظل الأوضاع الضاغطة ان يبقى البلد على حكومة تصريف اعمال، وطلبتُ من الرئيس الحريري عندما التقيته إطلاعي على سبب التأخير في التشكيل

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