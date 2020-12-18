التحكم المروري: يُرجى توخّي الحذر اثناء سلوك اوتوستراد الصياد صعودا باتجاه الفياضية بسبب تسرب لمادة المازوت في المحلة وقد تم التواصل مع المعنيين للمعالجة بالسرعة القصوى

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