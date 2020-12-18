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نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة للـmtv: لن يُرفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة بينما الأدوية الأخرى التي تؤخذ لفترة وجيزة يتمّ رفع الدعم عنها بشكلٍ جزئي

Lebanon 24
18-12-2020 | 14:20
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