نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة للـmtv: لن يُرفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة بينما الأدوية الأخرى التي تؤخذ لفترة وجيزة يتمّ رفع الدعم عنها بشكلٍ جزئي

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