17
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وكالة الأنباء اليونانية: اعتقال سكرتير القنصلية التركية في جزيرة رودس بتهمة التجسس
Lebanon 24
18-12-2020
|
14:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الخارجية التركية تدين اعتقال السلطات اليونانية أحد موظفي القنصلية العامة التركية في جزيرة رودس في إطار تحقيقات تتعلق بمزاعم تجسس بسبب التقاطه صور سفينة
Lebanon 24
الخارجية التركية تدين اعتقال السلطات اليونانية أحد موظفي القنصلية العامة التركية في جزيرة رودس في إطار تحقيقات تتعلق بمزاعم تجسس بسبب التقاطه صور سفينة
18/12/2020 19:40:42
18/12/2020 19:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية التركية تدين اعتقال السلطات اليونانية أحد موظفي القنصلية العامة التركية في جزيرة رودس في إطار تحقيقات تتعلق بمزاعم تجسس بسبب التقاطه صور سفينة
Lebanon 24
الخارجية التركية تدين اعتقال السلطات اليونانية أحد موظفي القنصلية العامة التركية في جزيرة رودس في إطار تحقيقات تتعلق بمزاعم تجسس بسبب التقاطه صور سفينة
18/12/2020 19:40:42
18/12/2020 19:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرات التركية تقصف قرية رويسي في ناحية باتيفا في محافظة دهوك أقصى شمال العراق (وكالة الأنباء العراقية)
Lebanon 24
الطائرات التركية تقصف قرية رويسي في ناحية باتيفا في محافظة دهوك أقصى شمال العراق (وكالة الأنباء العراقية)
18/12/2020 19:40:42
18/12/2020 19:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاي نيوز نقلاً عن وسائل إعلام أميركية: وكالة الأسلحة النووية تم إختراقها ضمن عملية التجسس واسعة النطاق التي تعرضت لها الولايات المتحدة
Lebanon 24
سكاي نيوز نقلاً عن وسائل إعلام أميركية: وكالة الأسلحة النووية تم إختراقها ضمن عملية التجسس واسعة النطاق التي تعرضت لها الولايات المتحدة
18/12/2020 19:40:42
18/12/2020 19:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء على ارتفاعه.. إليكم تسعيرته
Lebanon 24
دولار السوق السوداء على ارتفاعه.. إليكم تسعيرته
09:45 | 2020-12-18
18/12/2020 09:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت الكثير من وزنها.. ليلى عبداللطيف تتوقع للـ2021: مجاعات واغتيالات ورؤساء لن ينجوا من "كورونا"! (فيديو)
Lebanon 24
فقدت الكثير من وزنها.. ليلى عبداللطيف تتوقع للـ2021: مجاعات واغتيالات ورؤساء لن ينجوا من "كورونا"! (فيديو)
12:00 | 2020-12-18
18/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتقالات بعد حادثة تحرش جماعي هزت الرأي العام في مصر
Lebanon 24
إعتقالات بعد حادثة تحرش جماعي هزت الرأي العام في مصر
19:45 | 2020-12-17
17/12/2020 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اوجيرو تستبدل رمز الهاتف الأرضي 0 بالرمز 2.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
اوجيرو تستبدل رمز الهاتف الأرضي 0 بالرمز 2.. اليكم التفاصيل
13:01 | 2020-12-18
18/12/2020 01:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الأحمدية تكشف أسرارًا حول هيفا وابنتها: "بلا مخّ" (فيديو)
Lebanon 24
نضال الأحمدية تكشف أسرارًا حول هيفا وابنتها: "بلا مخّ" (فيديو)
09:00 | 2020-12-18
18/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:39 | 2020-12-18
أردوغان يعرب لميركل في اتصال عبر الفيديو عن رغبته في فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأوروبية
19:23 | 2020-12-18
كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي يصف القرصنة الإلكترونية لهيئات حكومية بالمدمرة
19:22 | 2020-12-18
أردوغان يعرب لميركل عن رغبته في فتح صحفة جديدة في العلاقات التركية الأوروبية شاكرا مساهماتها وجهودها البناءة
19:14 | 2020-12-18
رئيس البرلمان الأوروبي: نريد الحقيقة من أجل جوليو ريجيني وتسليم قاتليه ونريد الحرية لباتريك زكي
19:03 | 2020-12-18
جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على طريق عام الكحالة باتجاه عاليه وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة (التحكم المروري)
18:51 | 2020-12-18
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو بحث مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية التهديدات الإقليمية وملف إيران
فيديو
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-18
18/12/2020 19:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
18/12/2020 19:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
18/12/2020 19:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact