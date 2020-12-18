باسيل من بكركي: تشرّفت بتلبية دعوة الراعي لأنه يحمل همّ اللبنانيين والحكومة وعرضنا للموضوع الحكومي من خلفيّة الرغبة في أن يكون هناك حكومة وضرورة تشكيلها بسرعة

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