أخبار عاجلة

باسيل من بكركي: على الحكومة ان تكون قادرة على تحقيق الاصلاح المطلوب وبسرعة كما توافقنا على مفهوم المعايير الواحدة في التأليف

Lebanon 24
18-12-2020 | 15:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
باسيل بعد لقائه الراعي: توافقنا على ضرورة تشكيل الحكومة
lebanon 24
18/12/2020 19:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من بكركي: تشرّفت بتلبية دعوة الراعي لأنه يحمل همّ اللبنانيين والحكومة وعرضنا للموضوع الحكومي من خلفيّة الرغبة في أن يكون هناك حكومة وضرورة تشكيلها بسرعة
lebanon 24
18/12/2020 19:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: إنّ قيام الدولة بأبسط مقوماته يحتاج لوجود حكومة فاعلة وفعالة؛ أولم يحن الوقت لتحرير عملية تأليف الحكومة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع كي
lebanon 24
18/12/2020 19:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة عالقة عند شروط باسيل... موفد ماكرون يسعى إلى تحقيق اختراق في جدار الأزمة
lebanon 24
18/12/2020 19:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:45 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:39 | 2020-12-18
19:23 | 2020-12-18
19:22 | 2020-12-18
19:14 | 2020-12-18
19:03 | 2020-12-18
18:51 | 2020-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website