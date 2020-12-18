أخبار عاجلة

باسيل: نأمل ان يكون العام 2021 الذي سيكون صعباً في بدايته أفضل في نهايته

Lebanon 24
18-12-2020 | 15:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: المتغيرات الإقليمية والدولية سيكون لها انعكاسات هامة على لبنان، ولا يقع على عاتق أي مسؤول أو أي حكومة أن يقررا منفردين السياسات التي يجب اعتمادها إزاء الواقع الجديد الذي يحتاج الى الكثير من التضامن خصوصاً وإننا على مشارف استحقاقات قد تغير
lebanon 24
18/12/2020 19:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: علينا توحيد الجهود لمواجهة انتشار كورونا واللقاح ضد كورونا سيكون متوفرا قبل نهاية العام
lebanon 24
18/12/2020 19:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الاميركية: لم ندعم الحكومة الأخيرة لأن الذي شكّلها هو حزب الله لكننا وقفنا الى جانب الشعب اللبناني وسوف نرى ماذا سيكون شكل الحكومة المقبلة لتحديد موقفنا
lebanon 24
18/12/2020 19:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
متطوعون يكشفون الآثار الجانبية للقاح "فايزر".. والشتاء سيكون صعباً
lebanon 24
18/12/2020 19:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:45 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:39 | 2020-12-18
19:23 | 2020-12-18
19:22 | 2020-12-18
19:14 | 2020-12-18
19:03 | 2020-12-18
18:51 | 2020-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website