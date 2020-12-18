معلومات الـLBCI: القاضية غادة عون تتقدم بشكوى بحق اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي وذلك بعدما منعت المديرية العامة لقوى الأمن مفرزة الضاحية من معاونة عون في تحقيقات الدولار المدعوم

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