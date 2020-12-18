النائب المستقيل ميشال معوّض خلال احتفال ميلادي في ساحة ساسين في الأشرفية: موجودون من أجل تحويل الألم الى أمل ومهما فعلوا سنبقى في قلب الأشرفية الصامدة ونرفض أن يكون خيارنا إمّا الهجرة أو الموت

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