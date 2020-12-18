وزير التربية للجديد: الأسبوع المقبل ستتضح الصورة بخصوص دولرة أقساط الجامعات الخاصة التي خالفت تعهدها بتموز وسنبدأ درس ميزانيات الجامعات للمرة الاولى منذ ٦ سنوات

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