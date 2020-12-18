جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على طريق عام الكحالة باتجاه عاليه وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة (التحكم المروري)

Lebanon 24