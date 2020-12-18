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جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على طريق عام الكحالة باتجاه عاليه وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة (التحكم المروري)
Lebanon 24
18-12-2020
|
19:03
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