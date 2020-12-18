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متحدثة باسم فريق بايدن: لا يوجد توافق مع البنتاغون بشأن تأجيل الاجتماعات إلى فترة ما بعد الأعياد

Lebanon 24
18-12-2020 | 20:43
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