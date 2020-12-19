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الكونغرس الأميركي يمرر مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية حتى الأحد لتجنب الإغلاق الجزئي منتصف الليلة
Lebanon 24
19-12-2020
|
02:44
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