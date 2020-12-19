جعجع عن موضوع كهرباء زحلة: لم تهمنا أي شركة أو مؤسسة الا بقدر ما تقدم للناس واذا لم يتم التمديد لشركة كهرباء زحلة سيصبح وضع الكهرباء في زحلة كوضع الكهرباء في كل لبنان

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