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أردوغان: عازمون على إثبات أن تركيا دولة لا تتردد في استخدام حقوقها السيادية أبدا

Lebanon 24
19-12-2020 | 13:34
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