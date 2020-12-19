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أخبار عاجلة
البنك المركزي العراقي يخفض قيمة الدينار أمام الدولار الأميركي
Lebanon 24
19-12-2020
|
16:34
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