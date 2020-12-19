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معلومات "الجديد": الحريري أوفد مستشاره غطاس خوري للقاء البطريرك الراعي في متابعة لتقريب وجهات النظر وازالة رواسب الإشتباك السياسي وهناك مساعٍ لترتيب لقاء بين الرئيسين قريباً

Lebanon 24
19-12-2020 | 18:10
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