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قوى مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق ما تبقى من الطلاب الذين كانوا يتظاهرون في الحمرا

Lebanon 24
19-12-2020 | 18:15
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