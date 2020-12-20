كنعان: أتوقّع حصول لقاء بين الرئيس عون والرئيس الحريري مطلع الاسبوع بضوء الايضاحات والاتصالات التي تحصل والجلوس بنيات صافية خصوصاً ان رئيس الجمهورية مصمم على حسم التشكيلة وفقاً للدستور والمبادرة الفرنسية

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