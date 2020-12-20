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كنعان: أتوقّع حصول لقاء بين الرئيس عون والرئيس الحريري مطلع الاسبوع بضوء الايضاحات والاتصالات التي تحصل والجلوس بنيات صافية خصوصاً ان رئيس الجمهورية مصمم على حسم التشكيلة وفقاً للدستور والمبادرة الفرنسية
Lebanon 24
20-12-2020
|
09:32
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