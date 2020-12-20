وزير الخارجية السعودي: نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة والتي تأتي تنفيذاً لـ"اتفاق الرياض" ونتطلع أن يسهم تشكيل الحكومة في تحقيق الأمن وفي حل سياسي ينهي الأزمة

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