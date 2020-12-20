21
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وزير الصحة البريطاني: سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير (سكاي نيوز)
Lebanon 24
20-12-2020
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة البريطاني: سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة من فيروس كورونا قبل توزيع اللقاح
Lebanon 24
وزير الصحة البريطاني: سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة من فيروس كورونا قبل توزيع اللقاح
20/12/2020 16:20:27
20/12/2020 16:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء التطعيم ضد كورونا في السعودية ووزير الصحة يتلقى الجرعة الأولى (سكاي نيوز)
Lebanon 24
بدء التطعيم ضد كورونا في السعودية ووزير الصحة يتلقى الجرعة الأولى (سكاي نيوز)
20/12/2020 16:20:27
20/12/2020 16:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة: على المستوى الصحي تم تثبيت نسبة عدد الحالات الإيجابية عند 15% كما تم رفع عدد الأسرة المخصصة لكورونا ويجب أن نفسح المجال للناس للتنفس إقتصاديا
Lebanon 24
وزير الصحة: على المستوى الصحي تم تثبيت نسبة عدد الحالات الإيجابية عند 15% كما تم رفع عدد الأسرة المخصصة لكورونا ويجب أن نفسح المجال للناس للتنفس إقتصاديا
20/12/2020 16:20:27
20/12/2020 16:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة البريطاني: هيئة الصحة العامة في إنكلترا تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح فيروس كورونا اعتبارا من أول كانون الأول المقبل
Lebanon 24
وزير الصحة البريطاني: هيئة الصحة العامة في إنكلترا تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح فيروس كورونا اعتبارا من أول كانون الأول المقبل
20/12/2020 16:20:27
20/12/2020 16:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ يجتاح صفحات مواقع التواصل.. هذه حقيقة المعلومات حول تدهور صحة عون
Lebanon 24
خبرٌ يجتاح صفحات مواقع التواصل.. هذه حقيقة المعلومات حول تدهور صحة عون
20:18 | 2020-12-19
19/12/2020 08:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:03 | 2020-12-20
20/12/2020 09:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة عمرو دياب تتحول الى حديث مواقع التواصل... ما هو سعرها الحقيقي والصادم؟
Lebanon 24
ساعة عمرو دياب تتحول الى حديث مواقع التواصل... ما هو سعرها الحقيقي والصادم؟
18:00 | 2020-12-19
19/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
09:13 | 2020-12-20
20/12/2020 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دبابة بلا محرك.. الصفقة "اللغز" تسبب أزمة لتركيا وقطر
Lebanon 24
دبابة بلا محرك.. الصفقة "اللغز" تسبب أزمة لتركيا وقطر
17:30 | 2020-12-19
19/12/2020 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:18 | 2020-12-20
تركيا تعلن عن مناورات بحرية بالذخيرة الحية في المتوسط
16:07 | 2020-12-20
إسبانيا تطالب باستجابة أوروبية منسقة بشأن السفر من وإلى بريطانيا بعد تحور كورونا
15:51 | 2020-12-20
الاليزيه: محادثات اليوم بين باريس وبرلين والاتحاد الأوروبي بشأن السلالة الجديدة من كورونا
15:47 | 2020-12-20
وزير الخارجية اليوناني: نسعى إلى تراجع حكومة السراج عن المذكرة التي وقعتها مع تركيا حول المناطق البحرية
15:25 | 2020-12-20
منظمة الصحة العالمية في أوروبا تدعو دولها إلى تعزيز قيودها مع ظهور سلالة جديدة من كورونا
15:24 | 2020-12-20
إيطاليا تنضم إلى بلجيكا وهولندا في وقف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
فيديو
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
15:40 | 2020-12-20
20/12/2020 16:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
20/12/2020 16:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"يوفنتوس" يكتسح "بارما" برباعية في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"يوفنتوس" يكتسح "بارما" برباعية في الدوري الإيطالي! (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
20/12/2020 16:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact