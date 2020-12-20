6 إصابات جديدة في رحبة العكارية

أعلنت خلية الأزمة في بلدية رحبة العكارية في بيان اليوم، "ارتفاع عدد الإصابات إلى 14 بعد تسجيل ست إصابات جديدة. وقالت: "من الطبيعي أن تعترض المسار الإيجابي الذي تحقق، ثغرات من هنا وهناك، وبخاصة أننا نواجه عدوا غدارا ينتظر لحظة الغفلة لينقض علينا".



ودعت الأهالي إلى "اعتبار أنفسهم معنيين بحماية الآخرين".