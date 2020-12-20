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وزير التربية طارق المجذوب: يقفل غداً المبنى الرئيسي لوزارة التربية والتعليم العالي بسبب انعقاد جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو

Lebanon 24
20-12-2020 | 18:04
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