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هيئة طيران المدني الكويتية تضيف بريطانيا إلى قائمة الدول عالية الخطورة وتحظر الرحلات الجوية القادمة منها

Lebanon 24
20-12-2020 | 18:41
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