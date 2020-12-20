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الهيئة الأميركية للصحة العامة: يجب الحذر في انتظار تلقي اللقاح لأن السلالة الجديدة من كورونا معدية بشكل أكبر
Lebanon 24
20-12-2020
|
18:50
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