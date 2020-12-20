قوى الامن: تداولت بعض وسائل الاعلام خبراً عن توقيف شعبة المعلومات المشتبه به بقتل العقيد المتقاعد في الجمارك منير ابو رجيلي في محلة قرطبا، إن هذا الخبر عارٍ من الصحة ومازالت التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص

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