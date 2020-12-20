حمد حسن: غدا تجتمع اللجنة العلمية صباحا لدرس الاجراءات التي يجب ان تتخذ حول الوافدين من لندن الى بيروت والتشدد في الاجراءات التتبعية ودرس امكانية العودة الى الحجر الالزامي للوافدين

Lebanon 24