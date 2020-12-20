علي حسن خليل: مستعد في كلّ لحظة للمثول امام المحقق العدلي والقضاء ولكن ليس على حساب القانون والدستور، وهل قدّم أحد طلب رفع الحصانة عنّي كمحامي؟ (LBCI)

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