إعتبرت أوساط سياسية إستقالة المسؤول عن العلاقات الخارجية في التيار الوطني الحر بمثابة تأكيد جديد على حالة العزلة الديبلوماسية التي يعيشها التيار في الفترة الأخيرة (اللواء)

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