مصدر نيابي بكتلة المستقبل لـ "لبنان 24": موقفنا بوجوب تمرير الاقتراحات والقوانين التي تندرج ضمن تشريع الضرورة اما الاقتراحات التي لا تندرج ضمن الامور الملحة فستعاد الى اللجان

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