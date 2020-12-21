النائب بو عاصي طلب من الرئيس بري الالتزام بتشريع الضرورة والأخير يرد لا اجماع حول هذا الموضوع والمادة 69 من الدستور تنص على انه في حال حكومة مستقيلة المجلس بحال انعقاد دائم مع الاخذ بالاعتبار التوازن بين السلطات

Lebanon 24