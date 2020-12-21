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التحكم المروري: بعد المتابعة مع بلدية الشويفات تمت معالجة الحفرة بعد مفرق بشامون والتي تسببت بازدحام مروري
Lebanon 24
21-12-2020
|
13:15
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