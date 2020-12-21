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عون: الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان ومعركة القضاء عليه دقيقة جداً لكننا لن نتراجع أبداً وإن لم نقم بهذه المعركة اليوم فلا قيامة للبنان أبداً وكافة دول العالم تدعمنا بها

Lebanon 24
21-12-2020 | 13:24
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