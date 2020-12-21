عون: الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان ومعركة القضاء عليه دقيقة جداً لكننا لن نتراجع أبداً وإن لم نقم بهذه المعركة اليوم فلا قيامة للبنان أبداً وكافة دول العالم تدعمنا بها

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