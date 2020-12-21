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كنعان: الحكومة مطلوبة في اقرب فرصة لانها الاساس في عملية التطبيق والتنفيذ على مستوى الشفافية ومكافحة الفساد لاستعادة الثقة

Lebanon 24
21-12-2020 | 14:05
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