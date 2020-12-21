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الرئيس عون ثمّن خطوة مجلس النواب، وتمنى ان يأخذ التدقيق الجنائي، بعد رفع السرية المصرفية، طريقه الى التنفيذ لادانة المرتكبين وفق الادلة التي ستتوافر نتيجة هذا التدقيق

Lebanon 24
21-12-2020 | 16:59
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