أخبار عاجلة

دكتور فراس أبيض لـLBCI: نتوخى الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات لأن كورونا أثبت أنّه فيروس سريع ويجب زيادة الاجراءات كي لا نسمح بالسلالة الجديدة للوصول إلى لبنان

Lebanon 24
22-12-2020 | 10:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الدكتور فراس أبيض عبر الـ"LBCI": الدراسات أظهرت أن الطفل يمكن أن ينقل فيروس كورونا حتى من دون أي عوارض ظاهرة عليه
lebanon 24
22/12/2020 14:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الدكتور فراس أبيض لـ"LBCI": يقول العلم إنه في الجو المناخي البارد يعيش فيروس كورونا لفترةٍ أطول ومن هنا الخوف من انتشار أكبر للوباء مع اقتراب الشتاء
lebanon 24
22/12/2020 14:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فراس أبيض لـ LBCI : لا يمكن أن نضمن التزام الوافدين بالحجر وكان من الأفضل أخذ قرار عدم الاستقبال من الخارج للحدّ من سلالة كورونا الجديدة
lebanon 24
22/12/2020 14:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فراس الأبيض: كورونا فيروس صعب.. فهل سينقذنا اللقاح؟
lebanon 24
22/12/2020 14:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:49 | 2020-12-22
13:43 | 2020-12-22
13:22 | 2020-12-22
12:55 | 2020-12-22
12:37 | 2020-12-22
12:30 | 2020-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website