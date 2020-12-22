أخبار عاجلة

ابيض: 80 بالمئة من أسرّة العناية الفائقة مشغولة ولدينا امكانيات كبيرة بما خص الـPCR

Lebanon 24
22-12-2020 | 10:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أرقام مُقلقة: المتبقّي في العناية الفائقة 10 أسرّة فقط؟
lebanon 24
22/12/2020 14:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
خيار العودة إلى الإقفال التام وارد.. وأكثر من 65% نسبة إشغال أسرّة العناية الفائقة
lebanon 24
22/12/2020 14:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فحوصات "كورونا" الإيجابية أعلى بـ3 أضعاف من المعدلات المقبولة.. الضغط على العناية الفائقة سيرتفع!
lebanon 24
22/12/2020 14:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
350 سريرا في العناية الفائقة.. ماذا كشف هارون عن المستشفيات؟
lebanon 24
22/12/2020 14:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:49 | 2020-12-22
13:43 | 2020-12-22
13:22 | 2020-12-22
12:55 | 2020-12-22
12:37 | 2020-12-22
12:30 | 2020-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website