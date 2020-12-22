"الجديد" من أمام قصر العدل في بيروت: الممثل زياد عيتاني يمثل أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت فريد عجيب بعد دعوى مقدمة من مدير عام أمن الدولة اللواء جان صليبا بتهمة المس بهيبة الدولة

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