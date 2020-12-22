ام تي في: لقاء عون والحريري اليوم مفصليّ وهو يأتي بعد مساعٍ كبيرة قامت بها بكركي وفرنسا لتذليل العقد واللواء ابراهيم يعمل أيضاً على هذا الخط والرئيس عون هو من طلب من الحريري حصول اللقاء

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