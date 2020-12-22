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بومبيو: الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للوساطة في نقاش بناء بين إسرائيل ولبنان إذ لا تزال مواقف الطرفين مختلفة بشدة في مباحثات الحدود البحرية

Lebanon 24
22-12-2020 | 15:13
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