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تم التوافق في لقاء عون ـ الحريري على أن تكون الحكومة من 18 وزيرًا موزعة على " 3 ستّات " وتم التوافق على ان يكون هناك وزير مسيحي من حصة الرئيس الحريري يُسمّيه الرئيس عون (LBCI)

Lebanon 24
22-12-2020 | 19:55
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