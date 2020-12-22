تم التوافق في لقاء عون ـ الحريري على أن تكون الحكومة من 18 وزيرًا موزعة على " 3 ستّات " وتم التوافق على ان يكون هناك وزير مسيحي من حصة الرئيس الحريري يُسمّيه الرئيس عون (LBCI)

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