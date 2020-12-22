الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجدد رفضه لكل التدخلات الأجنبية في ليبيا ودعمه لكافة الجهود الرامية إلى حل شامل للأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار داخل هذا البلد

Lebanon 24