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وزني بعد لقاء عون: تقرر استناداً الى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة التواصل مع "الفاريس اند مارسال" لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة

Lebanon 24
23-12-2020 | 10:26
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23/12/2020 13:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزني بعد لقائه عون: تقرر التواصل مع شركة الفاريز ومارسال لمتابعة التدقيق الجنائي
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23/12/2020 13:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الدولة تراقب عمل المصارف والمؤسسات العامة لوضع حد للتجاوزات والتدقيق المالي الجنائي في حسابات "مصرف لبنان" خطوة أساسية في الإصلاح ومكافحة الفساد
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23/12/2020 13:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يوجه رسالة إلى مجلس النواب ويطلب مناقشتها: يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات "مصرف لبنان" والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة
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23/12/2020 13:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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