وزني بعد لقاء عون: تقرر استناداً الى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة التواصل مع "الفاريس اند مارسال" لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة

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