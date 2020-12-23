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أردوغان يندد بقرار المحكمة الأوروبية "السياسي تماماً" بشأن قضية المعارض دميرتاش (أ ف ب)
Lebanon 24
23-12-2020
|
12:12
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