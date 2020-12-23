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الرئيس عون وقع مرسوم نقل اعتماد لشراء لقاحات "كورونا" من شركة "فايزر" وسيتولى وزير الصحة اجراءات توقيع الاتفاق
Lebanon 24
23-12-2020
|
16:44
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