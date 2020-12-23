رئاسة الجمهورية: عون أجرى مع الحريري جولة جديدة من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة ولم يتم التوصل خلال اللقاء الى اتفاق نهائي وتقرر الاستمرار في التشاور خلال اجتماعات لاحقة

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